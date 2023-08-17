Тариф на проезд в общественном транспорте подняли в Петропавловске

В Петропавловске повысили тариф на проезд в общественном транспорте. Его утвердили депутаты городского маслихата на внеочередной VII-ой сессии.

АДИЛЬБЕК АУБАКИРОВ, заместитель акима г.Петропавловска:

— Произошла большая инфляция, выросли цены на ГСМ, зарплата водителей и другие накладные расходы. Поэтому перевозчики обратились в акимат, где межведомственная комиссия рассмотрела их предложения.

Теперь горожанам, чтобы добраться из одной точки в другую, необходимо заплатить 100 тенге — при безналичном расчёте, при наличном — 170 тенге. Почему такая разница, объяснили в горакимате.

АДИЛЬБЕК АУБАКИРОВ, заместитель акима г.Петропавловска:

— Это сделано для того, чтобы стимулировать людей к электронной оплате, это первое. Второе, для того, чтобы максимально исключить коррупционные риски. Некоторые водители не отображают наличные деньги, поэтому нужно минимизировать наличность. Это будет более открыто.

Стоимость детского билета составит 50% от стоимости взрослого. Ежедневно на дороги областного центра выходят порядка 185-ти автобусов, которые курсируют по 18-ти социально значимым маршрутам. Их субсидирует городской акимат. В прошлом году на эти цели направили более 2-х млрд тенге. В этом году потребность составляет 3 млрд.

АДИЛЬБЕК АУБАКИРОВ, заместитель акима г.Петропавловска:

— Тех средств, которые мы сейчас получим от повышения тарифа, не будет достаточно, чтобы работать безубыточно, поэтому акимат также продолжит субсидировать перевозки. Мы провели конкурс. У нас есть электронные табло. Их мы восстановим в середине сентября. Всего 31 табло. Следующий этап — установка датчика пассажиропотока.

Общественный транспорт пользуется большим спросом у населения. В день им пользуются около 75 тысяч горожан. На повышение тарифа петропавловцы отреагировали по-разному.

— Я думаю, это не намного больше. Но, есть люди, которые часто ездят на автобусах, может по карману ударить.

— Конечно, это дорого для нас. Пусть остается так, как есть сейчас.

Новый тариф будет действовать после того, как вступит в законню силу нормативно-правовой акт. Надо сказать, тариф на проезд в общественном транспорте не поднимался 6,5 лет. Сейчас он составляет 80 и 130 тенге.

Алишер Ашимов