Около 30-40 кг рыбы погибло на реке Есиль. Тушек налима и судака обнаружили 15 августа в нижней части Сергеевского гидроузла. На место выехала рабочая группа, специалисты осмотрели береговую линию реки Есиль.



Департамент экологии СКО:

Комиссией установлен факт гибели рыбы вида «налим», «судак» на реке Есиль около 30-40 кг. Сотрудниками департамента экологии по СКО отобраны пробы воды, специалистами ветеринарной службой произведен отбор рыбы для проведения лабораторных исследований. Местными исполнительными органами организованы работы по сбору тушки мертвых рыб с последующей утилизацией с соблюдением санитарных норм. После проведения обследований и уточнения причины гибели рыбы будет сообщено дополнительно.



Айгерим Хамзина