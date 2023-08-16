Ювенальные полицейские дежурят в детских оздоровительных лагерях

Полицейские встретились с детьми, отдыхающими в лагере «Аққайын». Они подробно рассказали об ответственности за преступления и правонарушения, а также об опасностях, которые потенциально могут случиться в условиях современного ритма жизни. Призвали строго соблюдать правила дорожного движения и с детства развивать предсказуемый стиль езды на электрических самокатах и велосипедах. Также ребятам напомнили об ответственности за нахождение вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей.

Еще полицейские проинформировали об уловках интернет-мошенников, попросили всегда быть бдительными и обязательно передать профилактические рекомендации родителям, дедушкам, бабушкам и пожилым соседям.

Обеспечение безопасности детей — это один из самых главных приоритетов. С конца августа и в течение всего сентября полицейскими будет организована и проведена целенаправленная работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: с 27 августа по 5 сентября в области пройдет подготовительный, а с 6 по 30 сентября — основной этапы оперативно-профилактического мероприятия «Внимание — дети!».

САГИДУЛЛА ИТЕКБАЕВ, старший инспектор группы ювенальной полиции УМПС ДП СКО:

— Группой ювенальной полиции ДП СКО на постоянной основе проводятся встречи с детьми в детских оздоровительных лагерях, ведем профилактические беседы по ознакомлению с действующим административным законодательством РК. Целью данных мероприятий является оздоровление оперативной обстановки, профилактика и предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

С начала года ювенальные полицейские провели сотни профилактических ночных рейдов и локальных «отработок». В результате выявили 1925 фактов нарушения статьи 442 КРКоАП «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей» и 557 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию детей.

Анна Потеряева