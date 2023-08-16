В селе Тимирязево стартовала молодёжная спартакиада «Жастар — 2023»

В Тимирязевском районе стартовала областная молодёжная спартакиада «Жастар-2023». В соревнованиях принимают участие 350 спортсменов из 13 районов области. Состязания проходят по 4 видам спорта: пляжному волейболу, мини-футболу, греко-римской борьбе, женской вольной борьбе.

ОЛЬГА НАДОБЕНКО, главный судья соревнований:

— Эта спартакиада для молодежи в возрасте от 18-23 лет. Спартакиада «Жастар-2023» входит в перечень спартакиад Игр народного спорта, по итогам которых будут подводиться итоги в конце года.

Наталья Саенко из района Шал акына профессионально занимается волейболом. Девушка не представляет свою жизнь без спорта и старается не пропускать соревнования.

НАТАЛЬЯ САЕНКО, участница соревнований:

— В том году мы стали чемпионами по пляжному волейболу. Планируем в этом году не отставать. Также занять первое место. Желаю всем участникам соревнований удачи, успехов и, конечно же, победы.

Имена победителей и призёров озвучат 17 августа.

Камилла Карим



