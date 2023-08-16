В АО «СК РЭК» рассказали, какие работы проводятся для улучшения электросетевой инфраструктуры

Очередной пресс-тур организовали специалисты департамента Комитета по регулированию естественных монополий. Представителей СМИ, депутатов и блогеров пригласили в АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания». Объем инвестиционной программы предприятия в 2023 году перевалил за 2,2 млрд тенге. По словам монополистов, этих средств хватит только для того, чтобы приостановить существующий износ электросетевой инфраструктуры. На сегодня он составляет 95%. На территории детской областной больницы по заказу компании идет реконструкция крупной кабельной линии. Она связана с двумя городскими подстанциями.

АЛЕКСЕЙ СЕМЕНЮК, главный инженер управления городских электрических сетей АО «СК РЭК»:

— Основные потребители — сама детская областная больница, ТОО «СЕВКАЗЭНЕРГОСБЫТ», еще 29 физических лиц, 9 юридических лиц. Кабельная линия введена в эксплуатацию в 1973 году. В виду истекшего срока эксплуатации, в связи с повышением нагрузок и в целях повышения надежности и качества, эффективности, предоставления регулируемых услуг по передаче электроэнергии было принято решение произвести реконструкцию.

Работы, которые выполняет ТОО «Строй Электро KZ», завершатся в сентябре этого года. Возвращаясь к теме износа сетей, моноплолисты акцентировали внимание на том, что для масштабных ремонтных работ, которые дадут существенный эффект, сумма инвестиционной программы предприятия ежегодно на протяжении нескольких лет должна составлять 11, а лучше 17 млрд тенге.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по СКО:

— Уполномоченный орган совместно с местным исполнительным органом ежегодно будет проводить мониторинг инвестиционных программ, в том числе тарифных смет. Нами в настоящий момент проводится анализ данных отчетов за прошлый год. Если будут какие-то предложения или замечания со стороны общественников, у нас имеется при департаменте рабочая группа по общественному мониторингу. Соответственно, их мнения будут выслушаны.

В микрорайоне «Береке» на улице Байбулова специалисты заменили голый провод. Новый должен прослужить не меньше 30 лет. Неподалеку от этого участка до сентября завершится замена 4 км сетей.

АЛЕКСЕЙ СЕМЕНЮК, главный инженер управления городских электрических сетей АО «СК РЭК»:

— Это воздушная линия 10 киловольт. Подстанция находится на Ауэзова. Линия в двухцепном исполнении. Является питающей ЛЭП быстроразвивающегося микрорайона «Береке». Подключено здесь 1885 физических лиц, 45 юридических лиц.

АО «СК РЭК» ежегодно проводит ремонт своих сетей не только в Петропавловске, но и в районах.

Дарья Пышмынцева



