В Антикоррупционной службе СКО назначен новый руководитель

В СКО сменился руководитель Антикоррупционной службы. Эту должность теперь занимает Асхат Жакипбеков. Асхат Саттарханулы родился в 1978 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Евнея Букетова, а также академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Трудовую деятельность начал в 1999 году в органах внутренних дел. До назначения Асхат Жакипбеков занимал должность первого заместителя руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции Актюбинской области, был заместителем начальника службы досудебного расследования. Сергей Перов теперь возглавляет Антикоррупционную службу в Карагандинской области.



Дарья Пышмынцева