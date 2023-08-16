Обучающий семинар для священнослужителей прошел в Петропавловске. В нем приняли участие около 30 представителей духовенства региона, а также приглашенные эксперты из Астаны, Алматы, и Костаная.

ХАМЗАТ АДИЛЬБЕКОВ, главный имам областной мечети «Қызылжар»:

— В наше время работники всех сфер должны стремиться к развитию, включая священнослужителей. На семинаре пойдет речь про этику, добропорядочность, методы информационно-разъяснительной работы с прихожанами мечетей. Отдельный блок будет связан с принципами взаимодействия с людьми, подверженными идеологии деструктивных религиозных течений.

Это один из профилей работы наиб-имама центральной мечети города Алматы Руслана Кайыргельды. Он руководит Центром для пострадавших от деструктивных религиозных течений. Эксперт из южной столицы настаивает на том, чтобы священнослужители стремились регулярно повышать свою квалификацию, т.к. это отражается на качестве их работы.

РУСЛАН КАЙЫРГЕЛЬДЫ, руководитель Центра реабилитации для пострадавших от деструктивных религиозных течений при управлении УДР г.Алматы:

— Взять условно районного имама или же его заместителя, наставника мечети, если он хочет поступить на курсы, то они есть в Алматы. Длятся два месяца. Два месяца он обеспечивается крышей над головой, пропитанием, другие социальные вопросы решаются. Через какое-то время он может подать снова заявление, выехать за рубеж. Т.е. у нас есть сегодня договоренность с университетом Египта. Туда на повышение квалификации на несколько месяцев тоже можно выезжать и повышать свои знания.

Эти знания, по мнению эксперта из Костаная, очень важны. Мырзабек Туйганов возглавляет Центр, который готовит специалистов уголовно-исполнительной системы по противодействию экстремистской идеологии. Один из спикеров семинара уверен, что под влияние деструктивного культа может попасть абсолютно любой человек, вне зависимости от возраста. Важно, чтобы на его пути попался тот, кто протянет ему руку помощи.

МЫРЗАБЕК ТУЙГАНОВ, руководитель Центра подготовки специалистов УИС по противодействию экстремистской идеологии академии МВД РК им.Ш.Кабылбаева, г.Костанай:

— Расширение социального поля деструктивных религиозных организаций в будущем может привести угрозам национальной безопасности, потому что деструктивные религиозные организации, прежде всего, действуют на идеологическое поле. Эти организации, например, пропагандируют или привлекают молодежь тем, что они обучат их каким-то специальным знаниям, которые помогут им в жизни. Они могут маскироваться под различные благотворительные организации или образовательные центры. Запрещенные организации у нас вне закона, но никто не может запретить их в мировом интернет — пространстве.

Это одна из важных проблем, считают участники семинара. Каждый его слушатель получит сертификат.

Дарья Пышмынцева