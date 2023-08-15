Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Виталий Тутушкин на заседании Правительства.

«Прогноз МВФ по росту ВВП Казахстана повышен с 4,3% до 4,8%. Сохраняется рост на мировых фондовых рынках. Так, с начала 2023 года индекс MSCI World рынка акций развитых стран вырос на 17,8%, доходность 10-летних ГЦБ США – на 9 базовых пункта, до 3,96%. Индекс доллара США ослаб на 1,6%», — сказал Виталий Тутушкин.

Спикер также отметил, что центральные банки США и Еврозоны продолжают ужесточать денежно-кредитную политику.