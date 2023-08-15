Приём граждан прошёл в филиале партии «AMANAT»

Отдал мошенникам 1 млн 330 тысяч тенге. С такой проблемой в филиал партии «AMANAT» обратился житель Петропавловска Андрей Ставецкий. Ему предложили заработать, занимаясь торговлей на бирже. Инвалид 1 группы такой возможности упускать не стал. Позже мужчине сообщили, что он выиграл 4 млн тенге. Но, чтобы получить эти деньги, нужно заплатить за оформление документов.

АНДРЕЙ СТАВЕЦКИЙ, житель г.Петропавловска:

— Когда пришло время выводить эти деньги, понадобились 500 тысяч. Потом второй раз 500 тысяч за вторую бумажку. И потом ещё раз 500 тысяч, но у нас уже не было денег.

Мама Андрея взяла полмиллиона тенге в кредит, который они теперь вынуждены выплачивать. Написали заявление в полицию, где занимаются поисками аферистов. Главное в таком вопросе, говорят судьи, доказать факт мошенничества. Обратились за юридической помощью и жители целого двора. В их кубике строят дом, который забирает у жильцов парковочные места, подъезд к вывозу ТБО и детскую площадку, говорит Алексей Трифонов.

АЛЕКСЕЙ ТРИФОНОВ, житель г.Петропавловска:

— В нашем кубике 318 квартир. Дом строится на 30 человек. Они делают себе частную парковку и её огораживают. На нас парковки не рассматриваются. Точку мусора сказали, убирать куда хотим. Почему вообще эта территория была выведена из жилищного фонда.

Территорию во дворе вывели из жилищного фонда ещё в 2006 году. Но на протяжении 16 лет там ничего не делали. Сейчас собралось около 200 подписей жильцов, выступающих против стройки дома. Им посоветовали обратиться в суд.

Всего в этот день со своими проблемами обратилось порядка 10 жителей области. Вопросы касались невыплаты зарплаты, возмещения ущерба, помощи в оформлении опеки. Это 5-ый приём граждан именно по вопросам судебно-правоохранительной системы, где принимают участие юристы, медиаторы. В этот раз впервые к ним присоединились судьи.

ЖЕНИС АСАНОВ, исполнительный секретарь СКОФ партии «AMANAT»:

— Из года в год увеличивается количество обращений касательно судебно-правоохранительной системы. Партией инициирован проект «Құқықтық көмек», «Заңгерлік көмек», в рамках которых проводится приём граждан. Есть положительные примеры из районов области, где ТОО не выплатило зарплату рабочему. После вмешательства партии этот вопрос решился положительно.

Чаще всего правовые и юридические вопросы удаётся решить на месте, говорят в партии. Всего же здесь с начала года провели 15 приёмов граждан.

Айгерим Хамзина



