Огнеборцы СКО заняли 3 место на международных соревнованиях

«Пожарная тяга. Сибирский характер» — под таким названием прошли международные соревнования огнеборцев в Тобольске. Состязания были приурочены к празднованию Дня Тюменской области и Дня физкультурника. Спасатели нашего региона проявили свои лучшие качества характера и мастерство. В упорной борьбе победу одержала сборная Главного управления МЧС России по Тюменской области, на втором месте команда специализированной пожарно-спасательной части областного главка МЧС. Тройку призеров замкнули огнеборцы департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.



Камилла Карим