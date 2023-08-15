9,8 млрд тенге пенсионных накоплений передали казахстанцы частным инвесткомпаниям

Более 9,5 млрд тенге пенсионных накоплений казахстанцев находятся в доверительном управлении частных инвесткомпаний. С июля 2023-го у населения Казахстана появилась возможность передавать до 50% сбережений управляющим инвестиционным портфелем, сообщает информационный портал LS. Как отмечают в ЕНПФ, за этот период компаниям свои средства доверили 583 вкладчика, общая сумма составила 820 млн тенге. Между тем, согласно данным на 1 августа, в частном управлении находятся пенсиионные активы на сумму 9,8 млрд тенге. Средняя сумма перевода составила почти полтора млн тенге.



Алишер Ашимов