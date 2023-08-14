Более 5 млрд тенге составил тарифный доход в АО «СевКазЭнерго» в 2022 году

Более 5 млрд 120 млн тенге составил тарифный доход в АО «СевКазЭнерго» в прошлом году, что на 4% ниже запланированного. Эти данные генеральный директор предприятия Анатолий Казановский привёл на заседании региональной комиссии в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, где обсудили вопросы тарифообразования.

АНАТОЛИЙ КАЗАНОВСКИЙ, генеральный директор АО «СевКазЭнерго»:

— Исполнение тарифной сметы за 2022 год фактически составил 8 млрд 267 млн тенге, что выше затрат в действующем тарифе на 62,28%. Производственные затраты составили 7 млрд 633 млн тенге, что на 56,48% выше расходов, предусмотренных тарифной сметой. Основными причинами отклонения фактических затрат от планируемых являются рост стоимости сырья, материалы, увеличение расходов на топливо на 14,69%.

Что касается реализации инвестиционной программы, то по этой линии на предприятии освоили большой объём работы. Единственное, в срок не успели провести капитальный ремонт тепловоза. Проект стал переходящим. Его планируют завершить в этом году.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по СКО:

— Это связано с тем, что поставщик не успел приобрести определённые запчасти. Соответственно, было принято решение перенести его на 2023 год. На сегодня у них действует новая тарифная программа «Тариф в обмен на инвестиции», где объём инвестиций был увеличен до 537 млн тенге.

По словам специалистов департамента, в этом году в регионе планируют реализовать инвестпрограмму по производству тепловой энергии на общую сумму 1 млрд 900 млн тенге.

Алишер Ашимов