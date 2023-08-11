В Казахстане ужесточили требования по выдаче микрокредитов

Требования к выдаче потребительских микрокредитов ужесточили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. Кредитование населения ограничат для снижения долговой нагрузки, поскольку одна из мер предусматривает увеличение риск-взвешивания при расчёте капитала микрофинансовых организация по займам и краткосрочным займам, выданным на потребительские цели от 200 до 500%, отмечают специалисты. Кроме того, в Агентстве по финрегулированию снизили и показатели риск-взвешивания залоговых микрокредитов на предпринимательские цели со 100 до 50%. Это значит, что представителям малого и среднего бизнеса получить займы станет проще.

Алишер Ашимов