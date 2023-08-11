В AO «СЕВКАЗЭНЕРГО» новый генеральный директор. Организацию возглавил Почетный энергетик казахстанской электроэнергетической ассоциации Анатолий Казановский. Уроженец города Тайынши имеет общий стаж работы в энергетической отрасли более 20 лет. Занимал должности начальника управления по распределению и контролю электроэнергии, вице-президента АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», исполняющего обязанности директора производственно-технического департамента АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация». С октября 2015 года по август 2023 года возглавлял АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания».

Айгерим Хамзина