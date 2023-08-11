Строительство новой дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 вынужденно приостановили

Строительство новой дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 — один из приоритетных проектов АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». Запуск нового 180-метрового дымоотвода запланирован в следующем году. Завершить возведение ствола трубы на предприятии планировали в конце сентября. Директор теплоэлектроцентрали Дмитрий Захаров отметил, что сроки будут корректироваться. Он объяснил, что для этого есть веские причины.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ, директор ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— 8 августа на высотной отметке 39 метров специалистами АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», которые ведут контроль за работой и фактическим состояние дымовой трубы, зафиксировано отклонение от оси трубы. Причина — дефект опалубки. Подрядная организация ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ» приступила к демонтажу скользящей опалубки. После завершения этих работ и выдачи высотной отметки будет произведен частичный демонтаж дымовой трубы и заново будет возведена коническая скользящая опалубка, после строительство дымовой трубы продолжится.

Монополист направит в адрес ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ» претензии. Таким образом, восстановительные работы будут проводиться за счет средств подрядной организации. Директор станции подчеркнул, что темпы строительства новой дымовой трубы не влияют на прохождение предстоящего отопительного сезона.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ, директор ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— Все существующие котлоагрегаты еще с 2022 года подключены на существующие две трубы. На этих трубах в этом году проведено обследование, получено заключение, произведен ремонт дымовых труб. А сейчас они находятся в работе и готовы к несению максимума нагрузок в осенне-зимний период, как и оборудование станции. На данный момент 11 котлоагрегатов будут подключены к двум трубам. Для стабильного и нормального прохождения отопительного сезона даже в пиковые нагрузки требуются 9 котлоагрегатов.

Директор Петропавловской ТЭЦ-2 предполагает, что строительство трубы возобновится в сентябре.

Дарья Пышмынцева

