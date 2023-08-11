«Қазақстан халқына» выделил 850 образовательных грантов на 2023-2024 учебный год

Общественный фонд «Қазақстан халқына» выделил 850 образовательных грантов на предстоящий учебный год. В конкурсе по данной программе могут участвовать выпускники, сдавшие ЕНТ в 2023 году и набравшие пороговые баллы для поступления в вуз. Предельный возраст участия в программе — 29 лет включительно. Срок приема заявления с 10 по 17 августа. После завершения обучения обладатель гранта не обязан отрабатывать его.
Могут участвовать в конкурсе на присуждение грантов от ОФ «Қазақстан халқына»:
— лица из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов;
— дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;
— лица, имеющие инвалидность;
— абитуриенты из семей, воспитывающих детей-инвалидов;
— дети погибших граждан РК во время трагических январских событий 2022 года;
— раненные дети во время трагических январских событий 2022 года;
— дети погибших граждан РК, пострадавших при чрезвычайных ситуациях.
Айгерим Хамзина