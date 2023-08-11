«Қазақстан халқына» выделил 850 образовательных грантов на 2023-2024 учебный год

Общественный фонд «Қазақстан халқына» выделил 850 образовательных грантов на предстоящий учебный год. В конкурсе по данной программе могут участвовать выпускники, сдавшие ЕНТ в 2023 году и набравшие пороговые баллы для поступления в вуз. Предельный возраст участия в программе — 29 лет включительно. Срок приема заявления с 10 по 17 августа. После завершения обучения обладатель гранта не обязан отрабатывать его.

Могут участвовать в конкурсе на присуждение грантов от ОФ «Қазақстан халқына»:

— лица из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов;

— дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия;

— лица, имеющие инвалидность;

— абитуриенты из семей, воспитывающих детей-инвалидов;

— дети погибших граждан РК во время трагических январских событий 2022 года;

— раненные дети во время трагических январских событий 2022 года;

— дети погибших граждан РК, пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

Айгерим Хамзина