Более 190 млн тенге выделили на реконструкцию водопровода в с. Кызыласкер Мамлютского района

В селе Кызыласкер Мамлютского района идёт реконструкция водопровода. Подрядчик — столичное товарищество «Лайф строй инвест». Стоимость проекта — 191 млн тенге.

БАУРЖАН БАКИРОВ, прораб ТОО «Лайф строй инвест», г. Астана:

— Общая протяженность водопровода — 6 200 м. Из них прошли 3,5 тысяч м. Бригада работает, эскаватор есть, материалом обеспечивают. Всё нормально.

Отсутствие чистой питьевой воды — одна из главных проблем сельчан. Раньше жители пользовались солёной водой из колодцев. С новым водопроводом ситуация изменится, говорит аким сельского округа.

КАРЛЫГАШ УСМАНОВА, аким Кызыласкерского сельского округа, Мамлютский район:

— Из колодцев люди брали вёдрами воду. В этих колодцах было всё, что смывало водой. И мы пили эту воду солёную. Когда провели санацию в 2020 году, все очень радовались. Но, так как было дорого, провели только 30% населения, кто мог себе позволить. Эта реконструкция решит проблему.

Работы подрядчики планируют завершить до октября. Качественной водой обеспечат более 500 человек. Создают комфортные условия и в местной школе. Учебное заведение почти с полувековой историей нуждалось в капитальном ремонте. Длится он здесь с 2020 — го года. Тогда заменили кровлю и частично окна. Работы продолжаются по сей день.

ОКСАНА ФЕЛЬБУШ, директор Кызыласкерской средней школы, Мамлютский район:

— Окна были истощены. Была утечка тепла, поэтому наши окна нуждались в замене на пластиковые. Также на 1-м этаже будут заменены батареи и полностью система отопления. На 2 и 3 этажах уже заварены, приготовлены и покрашены.

По программе «Ауыл – ел бесігі» на ремонт школы выделили 140 млн тенге. По словам директора, работы постараются завершить до начала учебного года.

Алишер Ашимов