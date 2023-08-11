39 тысяч школьников будут бесплатно питаться в новом учебном году

В СКО насчитывается 457 образовательных учреждений. В предстоящем учебном году знания будут получать более 75 тысяч детей.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— Для более 2 тысяч детей будет организован подвоз из 297 населённых пунктов. Ежедневным подвозом будут охвачены 1 618 учащихся, еженедельным — порядка тысячи детей. Имеются 143 единицы автотранспорта. В летний период мы приобрели 29 школьных микроавтобусов.

Особое внимание — детям из социально уязвимых слоёв населения. В нашем регионе их более 9 тысяч. Им оказывают материальную поддержку и адресную социальную помощь.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— На реализацию фонда всеобуча в бюджете на 2023 год предусмотрено 1 млрд 381 млн тенге. Как и в прошлом году, процесс оказания помощи монетизирован. Средства будут перечислять на карточный счёт родителя. Это значит, что они смогут по своему усмотрению приобретать самое необходимое для подготовки детей к школе. Сейчас выплаты уже произведены 1 113 детям на сумму 45,2 млн тенге.

Бесплатным горячим питанием охватят 39 тысяч учащихся начального звена, отметил главный педагог области. Кроме того, бесплатно смогут питаться и дети из малообеспеченных семей, посещающие дошкольные организации. Таковых 1 172 ребёнка.

Алишер Ашимов

