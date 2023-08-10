В День Абая в Петропавловске прошло возложение

День Абая отмечают 10 августа в нашей стране. Новый праздник в календаре казахстанцев появился три года назад. Сегодня мы отмечаем 178-летие великого казахского поэта и просветителя, основоположника казахской письменной литературы и её первый классик. В честь этого праздника в Петропавловске прошло возложение цветов к памятнику Абая и Пушкина. Здесь собрались члены этнокультурных объединений, представители «Қоғамдық келесім» и «Ассамблея Жастары», а также совет ветеранов.

МАРИЯ ТАТАРЕНКО, заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келесім»:

— На постоянной основе в ассамблее проводятся мероприятия, посвящённые Абаю. С молодёжью собираемся в Доме дружбы, где можем почитать стихи, «Слова назидания», обсуждаем их. На странице «Клуба журналистов» у нас проводится рубрика по словам назидания Абая, где члены клуба выбирают понравившееся слово и пишут публикацию.

Абай написал порядка 170 стихотворений, сделал 56 переводов, он является автором поэм и известных всем «Слов назиданий». Собравшиеся на площади читали стихи, посвящённые Абаю, пели песни, а после раздавали прохожим календари, в которых написаны слова назидания.

ДАРИГА СМАИЛОВА, председатель СКОФ РОО «Ассамблея Жастары»:

— Отрадно, что петропавловцы знают, какой сегодня день. Они реагируют душевно, рады. Я сама очень люблю произведения Абая, читаю, даже участвовала в конкурсах. Выучила в школе около 50 стихов Абая Кунанбаева.

Всего в церемонии возложения и акции по раздаче календарей участвовало более 20 активистов города.

Айгерим Хамзина