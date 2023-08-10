СКО посетил доктор медицинских наук, профессор Абай Байгенжин

По приглашению акима области Северный Казахстан посетил Абай Байгенжин — видный учёный в области здравоохранения, возглавляющий Национальный научный медицинский центр. Цель визита — внедрение новой методики лечения онкозаболеваний, оказание консультативной помощи местным специалистам, передача колоссального опыта и знаний. Как отметил глава профильного ведомства Кумар Кусемисов, в нашей области мощная материально-техническая база, позволяющая оказывать качественную медицинскую помощь североказахстанцам. Продвинулись мы и в вопросе лечения онкозаболеваний.

КУМАР КУСЕМИСОВ, руководитель управления здравоохранения СКО:

— За 6 месяцев 2023 года достигнут высокий показатель ранней выявляемости, составляющий 40%. Это позволило нашему региону занять 1 место в рейтинге по показателю ранней выявляемости онкологических заболеваний.

Аким области Айдарбек Сапаров отметил особые заслуги Абая Байгенжина и поблагодарил за оказанное содействие.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Сейчас под его руководством Национальный научный медицинский центр развивает и внедряет наиболее актуальные направления здравоохранения медицинской науки Казахстана. Теперь передовые технологий будут применяться и в нашей области. Являясь выдающейся личностью в области здравоохранения, в том числе онкологической службы, Абай Кабатаевич, как уроженец нашего региона, намерен вносить свой вклад, опыт и знания в развитие медицины Северо-Казахстанской области. Со своей стороны мы готовы оказать необходимое содействие Национальному центру по внедрению передовых методов лечения онкологии.

За вклад в развитие сферы здравоохранения Абай Кабатаевич Байгенжин удостоен звания Почётного гражданина Северо-Казахстанской области.

Айгерим Хамзина