Рост заболеваемости корью наблюдается в Казахстане. Причиной такого подъема вице-министр здравоохранения назвала увеличение количества детей, не получивших плановую прививку против кори. С начала года это заболевание обнаружили у 3 тысяч человек.

АЙЖАН ЕСМАГАМБЕТОВА, вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач РК:

— 85% приходится на детей. Из них 70% непривитые. 60% — это дети, родители которых отказались от вакцинации, 20% — имеют медицинские противопоказания, 20% не достигли возраста вакцинации. Она проходит в год и в 6 лет. 20% — это дети до года.

Прививка — это единственный способ профилактики, говорит вице-министр. По её словам, не так страшна сама болезнь, как возможные тяжёлые осложнения после кори. Они в случае с детьми зачастую дают о себе знать через несколько лет. Рассказали на брифинге и о текущей эпидситуации по коронавирусу. Её Айжан Есмагамбетова назвала стабильной.

АЙЖАН ЕСМАГАМБЕТОВА, вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач РК:

— Если сравнивать эти 7 месяцев с 7 месяцами прошлого года, то заболеваемость снизилась в 36 раз. Если сравнивать июнь и июль, то мы тоже видим снижение в 1,5 раза. Но мониторинг за различными видами коронавируса продолжается. Мы каждые 1,5 месяца делаем срез и смотрим, какие виды распространены по стране.

В основном в Казахстане циркулируют 3 подвида штамма омикрон. Озвучили также на пресс-конференции и текущую обстановку по заболеваемости бруцеллезом. В этом году зарегистрировано 376 случаев. В ряде регионов отмечается значительный рост инфицирования.

АЙЖАН ЕСМАГАМБЕТОВА, вице-министр здравоохранения РК, главный государственный санитарный врач РК:

— Это Жетысуская, область Абай, Костанайская. Во всех случаях заболеваемость связана с уходом за с/х животными. Это МРС и КРС.

Больше чем в 70% случаев это связано с контактами с животными. В очагах в этом году было выявлено 1400 контактных лиц. Из них было выявлено 26 случаев бруцеллеза.

Вызывают обеспокоенность и менингиты вирусного происхождения. В текущем году зарегистрировано 1 220 случаев энтеровирусной инфекции. Это в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. 80% заболевших приходится на детей до 14 лет.



