Ремонт дороги «Кызыласкер-Раздольное» в Мамлютском районе

17-километровую дорогу «Кызыласкер — Раздольное» Мамлютского района начали ремонтировать три года назад. Тогда в порядок привели всего 3,5 км участка. Ответственные — ТОО «Айя-Сервис» из Жамбылской области.

ИЛЬЯС БАЙГУЛОВ, инженер-строитель ТОО «Айя-Сервис», Жамбылская область:

— В 2021-м году были произведены работы протяженностью 8,8 км. В прошлом году было выделено часть денег на закуп материала. Мы уже закупили щебень и цемент. С мая начали продолжать работы. За этот период полностью произвели начальное щебенование и изменения профиля дороги.

На ремонт этой дороги выделили 700 млн тенге. На объекте работают 8 единиц техники и столько же специалистов. Сейчас здесь идёт процесс ресайклирования. Новый асфальт подрядчики планируют уложить в середине августа.

КАРЛЫГАШ УСМАНОВА, аким Кызыласкерского сельского округа, Мамлютский район:

— Это единственная дорога, которая соединяет нас с районом. Остальные дороги все полевые, поэтому она для нас очень важна, и мы были рады, когда услышали, что её отремонтируют. Дорога была в ужасном состоянии. По ней ездить было невозможно.

Все работы подрядчики обещают завершить до середины сентября.

Алишер Ашимов



