Полицейские проводят беседы с клиентами банков по профилактике мошенничества

Индивидуальные беседы с клиентами банков второго уровня проводят оперативники криминальной полиции. Они раздают памятки и буклеты о том, как не стать жертвами бесконтактного мошенничества, посещают кассовые залы, тезисно информируя посетителей о наиболее частых криминальных сценариях, используемых сетевыми аферистами в отношении североказахстанцев.

Вместе со стражами порядка в профилактической работе принимают активное участие сотрудники служб безопасности банков. Превентивным мерам в банках уделяют особое внимание: стенды в залах ожидания содержат исчерпывающую информацию о том, как не стать жертвой преступления, также транслируется видеоконтент по этой теме. Но, люди, даже будучи проинформированными об основных уловках аферистов, продолжают попадать в статус потерпевших. Об этом свидетельствует статистка: факты данного вида криминала регистрируются едва ли не через день.

ТАНЗИЛЯ ЖАНСАРИНА, жительница г.Петропавловска:

— Мне был звонок, как будто бы из банка. Сказали, что «на вас оформляется», «вы находитесь в Петропавловске», «человек из другого города пытается оформить на вас кредит, давайте вы закачайте себе приложение» и т.д. Ну, я уже сталкивалась с этим, поэтому я им сказала: «Давайте не будем ни ваше, ни мое время тратить», на что они мне с другого конца провода сказали: «Все, хорошо тогда».

МИЛЕНА БАЛАЦКАЯ, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— УКП ДП СКО совместно с сотрудниками банка проведено профилактическое мероприятие с населением областного центра. Задача — предупреждение и разъяснение схем интернет-мошенничеств, при которых злоумышленники представляются сотрудниками банка и предлагают скачать приложение удаленного доступа «RustDesk». Целью данных мероприятий является сокращение фактов киберпреступлений, так как на сегодня участились факты мошенничеств по данной схеме.



Анна Потеряева