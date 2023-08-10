День Абая отметили в областной библиотеке им. С. Муканова

В областной библиотеке имени Сабита Мукнова прошел литературный вечер, посвящённый 178 — летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Творческое и духовное наследие поэта и мыслителя актуально по сей день, особенно среди молодого поколения. На встречу пригласили писателей, журналистов, военнослужащих.

Великий поэт родился 10 августа 1845 года у подножья гор Чингизтау в области Абай. Его настоящее имя — Ибрагим, но, с детства его называли Абаем, что означает «внимательный». Это имя так и закрепилось за ним на всю жизнь. Абай Кунанбаев был новатором казахской поэзии. Его стихи обогатили казахскую литературу, отмечает писатель, журналист Жаксыбай Самрат.

ЖАКСЫБАЙ САМРАТ, писатель, журналист:

— Абай — гений, известный всему человечеству. Он — один из ярких личностей 19 века, будь то в казахской поэзии или мировой. Абай — не только поэт. Он воспевал определенные темы, придумал философские мысли, поднимал острые вопросы. Его философские размышления проложили сегодняшнему поколению духовный и нравственный путь к будущему.

Наследие Абая — бесценное сокровище. Поэт написал около 170 произведений и сделал более 50 переводов.

Камилла Карим