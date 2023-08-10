Цена за аренду жилья в Казахстане за год выросла на 28,6%

486 тысяч тенге за квадратный метр. Это средняя цена на первичное жилье по Казахстану в июле этого года. За год стоимость квадратного метра выросла на 4,3%. Больше всего цены увеличились в Актау, Семее и Павлодаре. А вот на вторичном рынке жилья цена за месяц снизилась на 1,7% и составила 494 тысячи тенге за квадратный метр. Между тем аренда жилья за месяц выросла на 1,7%. А если рассматривать данные за год, то съём квартиры подорожал на 28,6%. Наибольшим увеличением отметились Алматы, Петропавловск, Кокшетау и Конаев.

Айгерим Хамзина

