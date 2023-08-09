Ярмарку вакансий организовали для молодёжи в Петропавловске

Активисты городского молодежного ресурсного центра организовали ярмарку вакансий под открытым небом. Акцию проводят накануне Международного дня молодежи. Она включает в себя бесплатные консультации по следующим вопросам: участие в госпрограммах, трудоустройство выпускников и занятость молодежи, предпринимательство, открытие депозита, волонтёрская деятельность, жилищные вопросы, оказание юридической и психологической помощи.

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, руководитель отдела молодёжных инициатив центра общественного развития и информации:

— Одним из основных направлений молодёжного ресурсного центра — это содействие занятости и трудоустройства молодежи. По состоянию на 1 августа в молодежный ресурсный центр обратились 603 человека, из них 501 человеку оказано содействие в трудоустройстве. Цель — это информирование молодежи, чтобы они знали, какие программы существуют в нашей области.

14-летняя Мелания Фоменко, несмотря на свой юный возраст, хочет найти работу по душе, а именно заняться творческой деятельностью.

МЕЛАНИЯ ФОМЕНКО:

— Мне посоветовали обратиться в Центр молодежи, и там мне уже подберут работу по моим критериям. Я бы хотела уйти в творчество. Как вы видите по моим рукам, я очень люблю рисовать.

Консультируют специалисты и в маршрутках, раздают тематические брошюры. Ярмарка вакансий продлится до11 августа. Консультацию также можно получить возле здания АНК с 16:00 до 18:00 часов.

Камилла Карим