В 128 школах СКО требуется ремонт отопительной системы

Более 450-ти образовательных учреждений СКО готовятся к предстоящему учебному году. Особое внимание — обеспечению безопасности детей. Так, системой видеонаблюдения оснащены все учебные заведения. Об этом рассказала руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Алёна Мальгаева на брифинге в региональной службе коммуникаций.

АЛЁНА МАЛЬГАЕВА, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:

— Система видеонаблюдения 85% школ имеет возможность проверки записей видеонаблюдения со сроком хранения информации не менее 30 суток. В остальных школах области ведется работа по усовершенствованию системы хранения информации. 289 или 64% школ области имеют подключение видеонаблюдения к ЦОУ полиции, либо в дежурные части территориальных ОВД. Необходимо отметить, что вывод видеонаблюдения к ЦОУ обеспечен во всех организациях образования с большим контингентом обучающихся.

Качество образования — один из главных факторов успеха школ. В этом направлении учебные заведения проводят большую работу: приобретают спортивный инвентарь, учебную, художественную литературу и создают комфортные условия для детей. Всё это делают в период летних каникул. Согласно приведённой статистике, 33% школ не проводили капитальные ремонты с момента открытия. В 128-и образовательных учреждениях требуется ремонт отопительной системы.

АЛЁНА МАЛЬГАЕВА, руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования СКО:

— На конец июля в 43-х школах проводятся капитальные ремонтные работы. По состоянию на начало августа отставание от сроков сдачи объекта выявлено в неполной средней школе №31 г. Петропавловска и в Ломоносовской средней школе района им. Г.Мусрепова. В двух школах области, это Донецкой средней школе Тайыншинского района и Новосветловской средней школе Айыртауского района, срок завершения работ — октябрь. Ремонтные работы продолжаются и в других школах. Все школы области оборудованы теплыми санитарными узлами, хотелось бы отметить ремонт теплых туалетов в школах Жамбылского района, ведется в отдельных школах города Петропавловска, Тайыншинского, Айыртауского, Есильского районов.

Укомплектование школ квалифицированными кадрами — еще один вопрос. По словам специалистов, в учебных заведениях наблюдается нехватка учителей с категориями «педагог-эксперт», «педагог-исследователь» и «педагог-мастер». В этом направлении в образовательных учреждениях предстоит системная работа по повышению качественного состава педагогических коллективов, отметила Алёна Мальгаева.

Алишер Ашимов

