ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» проводит реконструкцию тепломагистрали № 3

На этом участке по улице Сатпаева специалисты ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» проводят реконструкцию тепломагистрали № 3. Она была введена в эксплуатацию в 1989 году. Последние 10 лет на разных участках теплотрассы происходили аварии, в том числе в отопительный сезон. В планах предприятия заменить трубопровод на участке в 1 км 200 метров. Предполагается, что после реконструкции тепломагистраль будет работать без сбоев не менее 30 лет. Об этом стало известно во время пресс-тура, организованного областным департаментом Комитета по регулированию естественных монополий.

АНДРЕЙ КАЛИНИЧЕВ, генеральный директор ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»:

— Диаметр трубопровода 500 мм. Проект реализуется за три года. Стартанули мы в 2022 году в районе «Пирамиды», на ул. Кошукова были, 200 метров заменили. Теперь прошли через жилые дома от Кошукова до Сатпаева с выходом на этот кубик по Сатпаева 50,52. Здесь у нас два тепловых пункта 8 и 9. Более 40 домов подключено. Подрядная организация — ТОО «СУ«Энергострой».

А это центральная площадка «Петропавловских Тепловых сетей». Здесь располагаются два административных корпуса товарищества и столько же насосных станций, а еще две основные надземные тепломагистрали.

АНДРЕЙ КАЛИНИЧЕВ, генеральный директор ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»:

— Объектом нашего посещения является насосная станция №1. Она введена в эксплуатацию в 1969 году. 00:57 Этот объект мы включили в программу «Тариф в обмен на инвестиции» по причине предаварийного состояния здания насосной станции. Мы запланировали 88 млн, когда мы проводили обследование, мы еще не знали полных затрат на восстановление насосной станции.

Её здание предстоит реконструировать, как и фундамент под важным объектом. Работы запланированы на следующий год, пояснил Андрей Калиничев. Также он отметил, что объём инвестиционной программы предприятия в этом году перевалил за 800 млн тенге.

Дарья Пышмынцева

