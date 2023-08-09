Суд вынес приговор бывшему заключённому, который изнасиловал 8-летнюю девочку. Это было 13 июля прошлого года в городе Петропавловске. Около 17.00 часов дня в районе Подгоры педофил изнасиловал девочку недалеко от дома, где она проживала. Отец услышал крики из кустов, но было уже поздно. По горячим следам задержали ранее судимого за тяжкие преступления 27- летнего жителя Айыртауского района. Он имел срок за разбой, а после ещё и за грабёж. Но, несмотря на тяжесть преступлений, его перевели из учреждения максимальной безопасности в минимальную. Он отбывал наказание в колонии-поселении в селе Ольшанке Кызылжарского района. Был разнорабочим в областном центре, тогда и совершил изнасилование. Судебное заседание было закрытым. СМИ присутствовали только на оглашении. По решению суда педофила освободили от уголовной ответственности и признали на момент совершения преступления невменяемым.

ЕРЛАН НУРШАРЫПОВ, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам:

— Назначить Мальченко Алексею Ивановичу принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Процессуальные издержки и платеж по компенсации потерпевшему отнести за счет государства.

Айгерим Хамзина