Схему незаконного изъятия земельных участков выявила антикоррупционная служба области

Изымали земли, лоббируя свои интересы. Схему незаконного изъятия участков выявила антикоррупционная служба области. Об этом руководитель ведомства рассказал журналистам на брифинге.

СЕРГЕЙ ПЕРОВ, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— В частности, по факту непродления права пользования на земельный участок крестьянскому хозяйству «Темирханов» руководитель отдела земельных отношений района Шал акына привлечен к административной ответственности. Согласно ст. 37 Земельного кодекса, по истечении срока действия договора аренды на земельный участок, аграрий имел преимущественное перед другими лицами право на заключение договора на новый срок. Однако, местный исполнительный орган отказывал сельхозпроизводителю в данном праве, указывая на необходимость использовать лишь малую часть участка от общей площади.

Разбирались борцы с коррупцией и с проблемой дефицита битума. С этим подрядчики сталкиваются ежегодно.

СЕРГЕЙ ПЕРОВ, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— Причиной дефицита стала скупка нефтепродукта по низкой цене до начала сезона дорожных работ и дальнейшая реализация по завышенной. Это порождает повышенный спрос на «льготный» битум, распределением которого между подрядными организациями занимается управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. При этом данная процедура не регламентирована, критерии выбора подрядчиков отсутствуют. На практике «льготный» битум распределяется с учетом таких критериев, как деловая репутация подрядчика и нехватка битума для завершения проектов в срок.

Много вопросов и в сфере госзакупок. В 1-м полугодии выявили 63 факта завышения планируемых закупочных цен, по которым приняты меры по снижению стоимости. Общая сумма уменьшения составила почти 1,5 млрд тенге.

СЕРГЕЙ ПЕРОВ, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— К примеру, КГУ «Лесное хозяйство «Ақан сері» пересмотрели 4 пункта плана, по закупу бензина марки АИ-92 по завышенной цене 16 696 тенге за литр. Тем самым предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму 664,5 млн тенге.

Сотрудники лесного хозяйства борцам с коррупцией сказали, что это была просто опечатка. Выявили завышение закупочных цен и в других госорганах области.

СЕРГЕЙ ПЕРОВ, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО:

— Отдел образования Айыртауского района планировал закупить котлы отопительные по 30,7 млн тенге за штуку, на общую сумму 307,6 млн тенге, после реагирования антикоррупционной службы в план госзакупок администратором внесены изменения по данному пункту, экономия составила 279,3 млн тенге.

А аппарат акима Пресновского сельского округа Жамбылского района хотел купить скамью за 7,5 млн тенге. Но после разбирательств с антикоррупционной службой решили выбрать лавку подешевле и сэкономили 6,7 млн тенге.

Айгерим Хамзина