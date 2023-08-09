Полицейские продолжают работу по предупреждению фактов бесконтактного мошенничества. В этот раз стражи порядка провели беседу с жителями Рабочего поселка. В доступной форме они рассказали о наиболее распространенных сценариях и механизмах, используемых аферистами.

ТАЛГАТ СМАГУЛОВ — начальник 2-го отдела полиции УП г.Петропавловска:

— С целью недопущения данного вида преступлений мы провели «отработку», предупредили жителей о проводимых мероприятиях, о том, что сотрудники полиции и банков никогда не звонят напрямую по телефонам. Большой плюс: жители проявили активную гражданскую позицию, дали обратную связь. Уважаемые горожане! Не поддавайтесь на уловки мошенников, не переводите деньги, не передавайте личные данные, номера телефонов, номера карточек и будьте бдительны.

С начала года в области зарегистрировано 400 фактов интернет-мошенничества. Распространены такие схемы, как «звонок из банка» и требование предоплаты при покупках через интернет. Чаще всего жертвами мошенников становятся горожане — 312 фактов. Анализ показывает, что пострадавшие — это люди в возрасте от 40 до 60 лет.

ЕЛЕНА ЭБЕЛЬ, председатель КСК:

— Собрали людей. Жильцы наши очень дружно собрались и послушали ребят. Мы с полицией находимся рядом, всегда стараемся находиться с ними на связи. Они нас постоянно предупреждают, в группу скидывают информацию, в нашей whatsup-группе они состоят. Я очень благодарна от лица всех жильцов за то, что у нас на самом деле ведется работа такая активная с полицией.

Полицейские напоминают, что в ходе общения посредством телефонных звонков и переписок в сети ни при каких обстоятельствах нельзя никому передавать свои персональные данные, а также скачивать на свое устройство сторонние приложения. Необходимо не спешить с принятием решений, касающихся финансовых операций, а завершать диалог и сразу звонить в Call-центр своего банка и в полицию на номер «102».

Камилла Карим

