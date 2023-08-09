Доктор медицинских наук, профессор Абай Байгенжин посетил СКО

Председатель правления национального научного медицинского центра Абай Байгенжин посетил СКО. В Петропавловске он ознакомился с работой многопрофильной областной больницы. Побывал в отделениях, где лежат пациенты с инсультом и онкозаболеваниями.

Здесь же доктор медицинских наук ознакомился с оборудованием кабинетов. Это цифровой ангиограф, который позволяет оценивать состояние сосудов и сердца. Рентгенографический аппарат помогает быстро и достоверно определить характер и локализацию опухолей.

После Абай Байгенжин встретился с врачами. Говорили о методах лечения злокачественных опухолей и инсульта.

Алишер Ашимов