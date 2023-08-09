Бизнесмен из Китая планирует закупить в СКО 100 тысяч тонн зерна

Глава региона Айдарбек Сапаров встретился с президентом китайской корпорации «Сиань Ай Жуй» Цзя Хэйем. На встрече представители сторон обсудили дальнейшее укрепление экономических связей между Северо-Казахстанской областью и Поднебесной. В этом году зарубежный инвестор вложит в наш регион 20 миллионов долларов. В результате в агропромышленном комплексе области будут реализованы масштабные проекты.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В нашем регионе предстоит большая работа. Вы положили хорошее начало для неё. Мы со своей стороны поможем, будет поддержка. Дано задание решить необходимые задачи. Одной из больших проблем является экспорт пшеницы из нашей области. Нам нужна помощь в этом вопросе, предлагаю действовать вместе.

Президент китайской корпорации Цзя Хэйем закупит в этом году 100 тысяч тонн североказахстанского зерна. Особое внимани — качеству продукции. Иностранный инвестор намерен сделать пшеницу, выращенную в нашем регионе, брендом в Китае.

ЦЗЯ ХЭЙ, президент корпорации «Сиань Ай Цзюй», КНР:

— Мы хотим купить у вас качественную пшеницу. Наша цель — ознакомить потребителей с вашим зерном. Детали мы хотели бы обсудить с представителями элеваторов. Давайте все обдумаем и решим, как это организовать. Для нас качество продукции на первом месте.

Айдарбек Сапаров отметил, что такую встречу организуют в ближайшее время. Этим сотрудничество не ограничивается. Китайский бизнесмен намерен в будущем увеличить количество закупаемого в области зерна в 10 раз.

ЦЗЯ ХЭЙ, президент корпорации «Сиань Ай Цзюй», КНР:

-В следующем году мы собираемся закупить 500 тысяч тонн местного зерна. А в 2025-м хотим поставить в Китай 1 млн тонн продукции. Это сотрудничество будет выгодно обеим странам.

В будущем инвестор увеличит объем инвестиций в наш регион. Выделенные партнером средства позволят построить крупный агропарк в Тайыншинском районе. На его территории будут осуществляться не только производство и торговля сельскохозяйственной продукцией, но и изготовление продуктов питания, и экспорт товаров, поставляемых из Китая на территорию агропарка.

Дарья Пышмынцева