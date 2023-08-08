Волонтеры Петропавловска оказали помощь приюту «Белый бим»

Это бездомные и брошенные собаки. В приюте «Белый бим» их спасли и подарили вторую жизнь. После всех испытаний они не потеряли веру в людей. Радостно встречают гостей — волонтёров молодёжного ресурсного центра.

Приют рассчитан на 300 собак. И он полностью заполнен. Кого-то подобрали на улице, а кого-то просто оставили под дверью приюта. Зачастую о безпризорниках узнают через соцсети, когда жители региона размещают посты о том, что животное находится на улице без присмотра. От помощи здесь не отказываются. Она нужна всегда. Причём, любая.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодежного ресурсного центра г.Петропавловска:

— У нас стартовала акция «12 добрых дел». Мы сегодня совместно с фронт-офисом «Біз біргеміз» решили посетить приют. Мы сегодня привезли сюда одеяло, еду для животных, корма, различные крупы, чтобы животные не остались голодными. Цель мероприятия — чтобы животным помогали.

Ерлан Абдрахманов волонтёр с трёхлетним стажем. Быть полезным обществу, оказывать посильную помощь нуждающимся — порыв его души.

ЕРЛАН АБДРАХМАНОВ, волонтер:

— Призываю всех неравнодушных закупать корм, по возможности поддержать приюты, которые содержатся в основном за свой счёт. Люди, которые работают здесь, очень добросовестные.

В приюте готовятся к зиме. Утепляют вольеры для питомцев.

Камилла Карим

