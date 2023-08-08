В СКО 9922 учащихся получат помощь в рамках республиканской акции «Дорога в школу»

Когаршын Жумабаева вместе с супругом воспитывает четверых детей. Трое из них школьники. Канцелярские товары в семье закупили, в планах обновить школьную форму, так как за лето ребята вытянулись, рассказала жительница Бесколя.

КОГАРШЫН ЖУМАБАЕВА, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Мы переехали в Бесколь из района Шал акына в 2016-м году. Здесь очень отзывчивые люди. Перед началом учебного года нашей семье помогают местные предприниматели, они выделяют деньги на школьную форму и канцелярию. Кроме того, есть помощь от государства, в рамках республиканской акции «Дорога в школу». Мы с супругом оба работаем, но без такой поддержки нам было бы очень сложно.

9922 школьника получат помощь благодаря акции «Дорога в школу» в северном регионе. Это ребята из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты. Учащимся, которые растут в семьях пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, государство тоже помогает подготовиться к тому, чтобы сесть за парты.

АМАНГЕЛЬДЫ АБДРАХМАНОВ, руководитель отдела образования Кызылжарского района:

— У нас в Кызылжарском районе 40 школ. В этом году ожидается, что в школы придут более 6633 детей. 1302 ребенка, которые получат единовременную социальную помощь в размере 40 567 тенге. На них выделено 52 млн тенге, 12 млн — мы помощь на этой неделе выплачиваем.

Амангельды Абдрахманов рассказал, что в 2022 году благодаря меценатам к началу учебного года подготовились 268 детей на общую сумму около полутора миллионов тенге. В 2023 году неравнодушные предприниматели Кызылжарского района собрали около 85 тысяч тенге и помогли 11 семьям. Всего под своё крыло меценаты возьмут около 300 семей, в которых воспитываются дети школьного возраста.

Дарья Пышмынцева