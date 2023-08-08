Начальную школу №19 в микрорайоне Кирпичном закрывают. По информации областного управления образования, имеется соответствующее заключение лицензированной компании. Школа признана аварийной. Сейчас доступ к ней закрыт.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— Это было сделано для безопасности детей. Кроме того, всех необходимых условий в этой школе нет. Поэтому было принято решение перевести детей в неаварийные школы, которые соответствуют всем нормам и требованиям для обучения детей.

Родителям были предложены варианты обучения в ближайших школах. Это №4 и №23.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— До них организован бесплатный подвоз учащихся. Организовано бесплатное горячее питание для всех учащихся начальных классов. Там созданы все условия, имеется спортзал, обновлённые отремонтированные санитарные узлы. В предложенных школах достаточно мест. Более того, по 4 классу мы даже предлагаем такое решение, что весь класс перейдёт и сохранится со своим учителем.

Но родители могут выбрать для своих детей и другие школы. Всего здесь обучались 44 ребёнка, также был класс предшкольной подготовки. Трудились 6 педагогов. Без работы они не останутся, заверили в управлении образования. А вот судьба аварийного здания пока неизвестна.

Айгерим Хамзина

