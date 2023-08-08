Айдарбек Сапаров проверил готовность школ СКО

1 сентября не за горами. Глава региона Айдарбек Сапаров посетил школы Петропавловска и проверил их готовность к предстоящему учебному году. Объезд начался с посещения СШ №7. Здесь меняют канализационную систему. Подрядчик — ТОО «СпектрСтройСевер». Сумма работ — 17 млн тенге. Также проводится текущий ремонт — покраска стен и замена линолеума.

— Теперь мы всё капитально меняем. Замена плитки. Здесь мы делаем туалет для маломобильных групп населения. Для инвалидов будем дополнительно делать. Необходимо пространство организовать.

В гимназии «БЭСТ» — 909 учащихся. Капремонт учебного заведения проводили пять лет назад. В настоящее время ведутся текущие работы. Внутренний двор школы в плачевном состоянии. Газон не пострижен, футбольная площадка не в лучшем виде, а на асфальте — дыры, отметил Айдарбек Сапаров, и поручил исправить ситуацию.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Здесь решите вопрос с искусственным полем. Одну футбольную площадку поставьте. В центре города, чтобы дети сюда заходили играть, и во время каникул могли сюда заходить, играть.

На очереди — школа-лицей «Дарын», демонстрирующая высокие показатели успеваемости. Чего не скажешь о самом здании. Здесь идёт капремонт отопительной системы. Сумма — 38 млн тенге. Подрядчик — карагандинское ТОО «Тілек-2030». В ходе проверки вскрылись нюансы: полноценно приступили к работам около недели назад, аналогов комплектующих, установленных в здании, в Казахстане и ближнем зарубежье — нет, а на самом объекте трудятся всего 2 человека.

— В подвале нужно работать. Устанавливать регистры. Работы километр, если честно. Они буквально неделю назад только взяли темп.

Как отметили специалисты технадзора, успеть до 25 августа получится лишь в том случае, если фирма задействует больше 10 человек. А вот подрядная организация уверена, что управится в срок. Айдарбек Сапаров с сомнением отнёсся к заявлению и высказался о необходимости расторжения договора.

В гимназии-интернате им. Абу Досмухамбетова обучается 500 детей. Большая часть из них проживает здесь в период учебного года. Сегодня идёт капитальный ремонт системы теплоснабжения. На эти цели направили 55 млн тенге. В ходе осмотра первый руководитель области отметил неготовность школы к приёму детей: душевые — сломаны, уборная — в плачевном состоянии, а в спортзал и вовсе заходить нет никакого желания. И это — только часть имеющихся проблем. Согласно паспорту объекта, работы должны завершиться ещё в июле. Как и в большинстве школ, придворовая территория оставляет желать лучшего. Глава региона принял решение построить здесь интернат. Также необходимо облагородить территорию.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Нужно сделать капитальный ремонт системы отопления, сделать ремонт внутри здания, снаружи — обшить. Построить хороший интернат со спортзалом. Можно сделать тёплый переход со школы к спортзалу.

После Айдарбек Сапаров посетил городской общеобразовательный IT-лицей. Здесь красят стены, стригут газон, красят сооружения и облагораживают санузлы. Однако, не всё так идеально — госучреждение арендует здание у частного лица. Платят около полумиллиона тенге ежемесячно. В данном случае владельцы должны обеспечивать учащимся максимальный комфорт, сказал аким области.

Приятное впечатление после себя оставила СШ №27. В учебном заведении ведётся капитальный ремонт системы водоснабжения. Сумма работ — 22 млн тенге. Покрашенные скамейки, отремонтированный спортзал, уютные классы. Несмотря на возраст здания — более 60 лет — руководство школы старается поддерживать здесь порядок. По результатам объезда аким области поручил градоначальнику и отделу образования взять проблемные вопросы на контроль.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

Проехал 6-7 школ. Школы не подготовлены к 1 сентября. Я уже проводил оперативное совещание, давал поручения. Изменения слабые. Надо усилить работу. Аппарат должен срочно и оперативно создать комиссию. В каждый район по 3 человека, чтобы все районные школы проехали. И по городу комиссии 5 создайте. Все школы города нужно охватить. И благоустройство территорий включая. Все кабинеты посмотрите. К отопительному сезону тоже как подготовлены. В районах посмотрите завезли ли уголь весь.

Все работы необходимо завершить до 25 августа, отметил первый руководитель области.

Алишер Ашимов