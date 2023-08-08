«Ауыл аманаты»: житель СКО увеличивает поголовье для производства кумыса

Житель села Чапаево Кызылжарского района, Дулат Каймаков, производством кумыса занимается много лет. За вкусным и оздоровительным напитком к нему выстраиваются в очередь не только односельчане, но и жители Петропавловска. Доход семье приносят 6 лошадей. В ближайшее время Дулат планирует увеличить производство — закупить ещё пару голов. На эти цели получил заём 8,6 млн тенге по программе «Ауыл аманаты». Напомню, проект направлен на повышение доходов населения. В рамках проекта желающие могут оформить кредит под 2,5% на развитие любой деятельности на территории села, а также объединиться в социально-производственные кооперативы, заниматься животноводством и овощеводством.



Алишер Ашимов