Вопросы орошения земель обсудили на совещании в акимате СКО

Селекторное совещание прошло в областном акимате. На повестке дня — вопросы орошения посевных участков. Водосберегающими технологиями аграрии СКО пользуются активно. Сегодня площадь таких земель увеличилась в 2 раза.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Составила 4,7 тысяч га, из них капельное орошение — 522,5 га, дождевальные — 4,2 тысяч га. Основные возделаваемые культуры — кормовые, зерновые, картофель и овощи. Также, в 2023 году введены 5 инвестпроектов по вновь вводимым орошаемым землям с применением водосберегащих технологий.

Новый и очень важный проект принесёт хорошие результаты. Импортная система позволяет не только увеличить плодородие земель, урожайность, но и сэкономить воду и другие ресурсы.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Мы всегда сеяли из расчёта под июльские осадки и были оптимальные сроки. Были самые лучшие дни, но климат изменился настолько серьёзно, что влага выходит на первое место. Понятно то, что технологию никто не отменяет. Мы на сегодня от месячной нормы 40% получили. Июнь всегда был засушливый.

Большую работу в этом направлении проводит ТОО «Астык-STEM».

СЕРГЕЙ ЗВОЛЬСКИЙ, директор ТОО «Астык-STEM»:

— Много лет назад мы поливали на капельном орошении всего 10 га кукурузы. Мы получили 98 тонн с га. Мы сегодня не испытываем проблем с кормовой базой. При том, что 6 июня у нас впервые прошёл дождь.

В Казахстане капельное орошение применяют и аграрии Павлодарской области. В этом году площадь орошаемых земель там превысила 77 тысяч гектаров. Нашему региону в этом направлении предстоит большая плодотворная работа, отметил первый заместитель акима области.

Алишер Ашимов

