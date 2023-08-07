В Петропавловске солдаты срочной службы приняли присягу

Около 200 солдат срочной службы воинской части 6637 приняли присягу на центральной площади Петропавловска. Каждый из них поклялся защищать Родину верой и правдой.

Алмас Кусмагамбетов приехал из Костанайской области. Говорит, защищать Родину — долг каждого.

АЛМАС КУСМАГАМБЕТОВ, новобранец:

— Армия — это хорошо. Я пришёл сам служить. За месяц нас обучили строевой подготовке, огневой подготовке, чтобы мы были готовы к разным случаям.

Армия учит мужественности, смелости и ответственности, говорят новобранцы. Они приехали сюда из Костанайской, Туркестанской, Акмолинской и Карагандинской областей. Как отмечает заместитель командира воинской части, ребята показывают себя с хорошей стороны.

МАКСАТ МУКАЕВ, заместитель командира воинской части 6637 НГ РК:

— Они в дальнейшем будут выполнять задачи по охране общественного порядка в городе и учреждении уголовно-исполнительной системы №48. Также, у нас в части есть дивизионы, где военнослужащие будут проходить службу.

Поддержать военнослужащих пришли и гости. Это родители и ветераны, которые дали молодым бойцам напутственные слова.

Алишер Ашимов