В Петропавловске прошел 3 этап республиканского турнира по скоростному фигурному вождению

В Петропавловске прошёл 3 этап республиканского турнира по скоростному фигурному вождению. Рёв мотора, драйв, скорость. Автолюбители Казахстана собрались на этой площади перед ПЗТМ, чтобы показать своё мастерство. Более 40 участников приготовились к старту.

ЕВГЕНИЙ МУРЫГИН:

— Север Казахстана традиционно принимает друзей из разных городов. Опытных пилотов спортсменов, чтобы организовать грамотный, объективный бой. Показать здравое соперничество и создать интригу Кубка. Пилоты все очень опытные, заряженные на победу. В основном цели стоят перед организаторами, конечно, в первую очередь, собрать некоторые средства на благотворительность. Мы участвуем активно в помощи ребятам, в детские дома активно выезжаем.

Участникам турнира предстоит преодолеть 2100 км. На вот такую гоночную трассу выезжают по две машины. Необходимо двигаться быстро и объезжать препятствия. Сейчас заезд Александра Загороднева. Он является кандидатом в мастера спорта по автокроссу.

АЛЕКСАНДР ЗАГОРОДНЕВ, кандидат в мастера спорта по автокроссу, г.Кокшетау:

— Мы уже 3-й год приезжаем к вам на ПЗТМ, пробуем новые дисциплины. Петропавловск всегда встречает классно. Всегда зовут нас. Я чемпион Казахстана по автокроссу. Бронзовый призёр чемпионата Казахстана по картингу.

Артур Набиуллин — самый молодой среди гонщиков. Ему девять лет. Несмотря на свой юный возраст, Артур знает все тонкости вождения. Также хотелось бы отметить, что несовершеннолетние могут садиться за руль. Подростки, желающие заниматься автоспортом, застрахованы и имеют специальную лицензию.

АРТУР НАБИУЛЛИН, г.Кокшетау:

— Я занимаюсь автоспортом полгода. Мне нравится занимается автоспортом. Мне вообще изначально понравилось гонять на зимних трассах. На озере Купа. Автоспорт — это основа безопасности на дороге.

На этом турнире были соблюдены все меры предосторожности, заверяют организаторы. На территории гоночной трассы дежурила бригада скорой медицинской помощи и спасатели.

Камилла Карим