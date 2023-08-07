В Казахстане будет запущен проект «Социальный патронат», направленный на поддержку детей из неблагополучных семей

Это часть Комплексного плана по защите детей от насилия и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы. Проект предусматривает комплексное сопровождение таких семей социальными службами и предоставление индивидуальной поддержки и помощи. Основная цель заключается в повышении благополучия и качества жизни этих семей.

В рамках проекта будут введены обученные и опытные патроны, предоставляющие консультации и помощь в разрешении проблем, с которыми сталкиваются семьи. Будет внедрена обязательная должность социального-педагога в каждой школе для обеспечения социального благополучия детей, а также межведомственная программа по профилактике и снижению насилия в образовательных организациях.