Фонд «Самрук-Қазына» провел II форум по производственной безопасности с участием руководства фонда, представителей Министерства труда и социальной защиты РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК и руководителей портфельных компаний. На форуме обсуждались планы и мероприятия по повышению уровня безопасности работников группы фонда.

Отмечается, что фонд уделяет важное внимание улучшению системы управления производственной безопасностью и предотвращению аварий и травматизма. На мероприятии также были представлены доклады о развитии государственной политики в области охраны труда и безопасности. Портфельные компании рассказали о внедрении концепции «нулевого травматизма», а международные компании поделились своим опытом и достижениями в области охраны труда.