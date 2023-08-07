Аким СКО проинспектировал торговые точки Петропавловска

Аким области Айдарбек Сапаров проинспектировал торговые точки Петропавловска. Он ознакомился с условиями труда продавцов, изучил цены на продукты, а также проверил работу точек стабфонда.

Аким области посетил рынок «Алтын Арман» и «Тайга», а также супермаркет «Aimer».

Аким области отметил запущенное состояние рынка «Алтын Арман», в котором нужно провести ремонт и установить кондиционеры, чтобы создать комфортные условия для продавцов и покупателей. Также глава региона поднял вопрос разнообразия продукции на прилавках и насыщение их отечественной продукцией.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Почему мы не производим консервы? Где наша тушёнка, консервы? Вы ищите инвестиции, финансирование есть, почему не найти инициатора проекта. Мы везём переработанную продукцию, консервы, тушёнку сюда.

И таких свободных ниш в регионе хватает. На прилавках должно появиться больше продукции североказахстанского производства.

Айгерим Хамзина



