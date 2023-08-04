ТОО «ЗМО» трудоустраивает молодых специалистов

В 2023 году портфель заказов завода многопрофильного оборудования перевалил за 3 млрд тенге. Речь идёт о контрактах, связанных с производством бурового оборудования и запасных частей к нему для добычи урана.

ЕЛЕНА БАЛЯРИХИНА, директор ТОО «Завод многопрофильного оборудования»:

— Сейчас выполнена небольшая доля, ¼ часть, потому что тендерная основа у нас проходила практически всю весну, т.е. очень долго, не с начала года, к сожалению. А сейчас полным ходом идут работы в две смены. Сейчас в основном те же заказчики у нас. Это Южный Казахстан. Мы немного обновили оборудование за счёт собственных средств и кредитных. Приобрели станок ЧПУ фрейзерный, станок горизонтально-расточной, несколько видов сварочного оборудования.

В августе на завод многопрофильного оборудования из соседней России привезут ещё один новый станок. Предприятие планирует переоснастить заготовительный участок, для него завод приобретет ленточнопильное оборудование. В товариществе не первый год остро стоит кадровый вопрос. В 2023-м завод занимается тем, что продолжает привлекать и трудоустраивать молодых специалистов.

ЕЛЕНА БАЛЯРИХИНА, директор ТОО «Завод многопрофильного оборудования»:

— В течение весны и лета 2023 года к нам приходили ученики на практику. У нас существует на предприятии оплачиваемая практика. Это зависит от курса образовательной программы, начиная с 65 тысяч до 120 тысяч тенге, у нас оплачивается практика. Нам повезло, ребята молодцы, Kozybayev University выпускники 5 человек. 4 из них с красным дипломом пришли. Сейчас они остались, мы оформили их на работу. Привлекаем к этому нашу социальную программу, которая работает в Казахстане по поводу привлечения молодых специалистов.

Выпускница Kozybayev University Елизавета Лазутина планирует трудиться на заводе инженером-конструктором. Ей понравилось проходить производственную практику на заводе многопрофильного оборудования. Положительное впечатление от такого опыта осталось и у Ростислава Бобылева. Выпускник Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова трудится на предприятии оператором ЧПУ станка.

РОСТИСЛАВ БОБЫЛЕВ, выпускник Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова:

— Наставники направляли, мастера всё подсказывали, помогали, обучали. Есть вопросы, обращался, всё рассказывали, всё понятно.

Понятно и выгодно. С 1 февраля на заводе многопрофильного оборудования подняли заработную плату. В среднем у сотрудников, которые задействованы в производственных процессах, она составляет 284 тысячи тенге. До конца года зарплата у работников товарищества снова повысится.

Дарья Пышмынцева