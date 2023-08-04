С 1 сентября казахстанцев обяжут ставить на учёт домашних животных

С 1 сентября регистрация домашних животных в единой базе учёта будет обязательной. Способов регистрации есть несколько, но для собак и кошек оптимальным вариантом считается чипирование. Из областного бюджета на эти цели выделено 53,4 млн тенге.

АМАНЖОЛ НУРТАЗИН, пресс-секретарь управления ветеринарии СКО:

— Чипированы по области 1550 кошек и собак, из низ 135 — бездомные. Чипирование будет проводиться для частных лиц. А также для социально уязвимых слоев населения. Представители последней категории могут получить чип для своих домашних питомцев бесплатно. Стоимость чипирования составляет от 2500 до 5000 тенге. Если владелиц животного не чипировал, то для физических лиц штраф 10 МРП. Для должностных лиц — 20 МРП. Для юридических лиц — 30 МРП. При повторном обнаружении данных нарушений владельцы животных будут платить ещё по 10 МРП штрафа.

Ветстанцией Петропавловска закуплено ещё 1000 чипов.

Чипирование домашних животных — совершенно не сложная процедура, которая заключается в подкожном введении чипа с помощью специального одноразового аппликатора, похожего на шприц. Съёмочная группа МТРК вышла на улицы города и промониторила социальные сети, чтобы узнать мнение людей о нововведении.

roza.argimbaeva: Правильно легче будет отследить чьё животное оказалось на улице. Чтобы животное не осталось на улице.

mila.fefelova: Чипировать отказываюсь. Мои животные дома сидят, даже не выгуливаем. Одна — на цепи, другая — в загоне. Зачем мне их чипировать.

anlin.anli: Нет! Протестую!

Камилла Карим