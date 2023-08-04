Республиканская комиссия по присуждению образовательных грантов завершила работу

Завершилась работа Республиканской комиссии по присуждению образовательных грантов под председательством вице-министра науки и высшего образования РК Куаныша Ергалиева. Ассоциация высших учебных заведений РК и общественных организаций рассматривала заявки претендентов. После этого на конкурсной основе будут присуждаться образовательные гранты. Сделают это в соответствии с утвержденными правилами, согласно баллам, набранным абитуриентами во время прохождения ЕНТ. Для участия в конкурсе подано 94 тысячи заявлений. Итоги будут опубликованы до 10 августа на официальном сайте и в соцсетях. Зачисление в вузы завершится до 25 августа.



Камилла Карим