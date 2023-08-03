В Казахстане утвердили новый список праздников. Постановление правительства принято в конце июля. Согласно официальным данным, в новом перечне 19 праздничных дат. 4 из них приходятся на весенние месяцы, 6 — выпадают на летний период, 8 — на осень, один — на зиму. Из перечня праздничных дат, который пополнился Днём отцов, исключили все профессиональные праздники.

— Положительное отношение, хорошо, когда такие праздники есть.

— День домбры прививает нашей молодежи любовь к истокам, к истории, к традиции. Это старинный инструмент.

1. День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан — 15 февраля;

2. День благодарности — 1 марта;

3. День матерей — второе воскресенье мая;

4. День памяти жертв политических репрессий и голода — 31 мая;

5. День государственных символов Республики Казахстан — 4 июня;

6. День отцов — третье воскресенье июня;

7. Национальный день домбры — первое воскресенье июля;

8. День Абая — 10 августа;

9. День спорта — третье воскресенье августа;

10. День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона — 29 августа;

11. День знаний — 1 сентября;

12. День семьи — второе воскресенье сентября;

13. День языков народа Казахстана — 5 сентября;

14. День труда — последнее воскресенье сентября;

15. День пожилых людей — 1 октября;

16. День хлеба — 16 октября;

17. День энергосбережения — 11 ноября;

18. День национальной валюты — тенге — 15 ноября;

19. День Первого Президента Республики Казахстан — 1 декабря.



Дарья Пышмынцева