По поручению акима области создана специальная комиссия для разбирательства в ЧП на свинокомплексе

1 августа на свинокомплексе компании «EMC AGRO» в Тайыншинском районе погибли четверо рабочих. Их тела обнаружили на дне канализационного накопителя. По данным областного департамента полиции, предварительно установлено, что трагедия произошла во время очистки комплекса, а именно от испарений. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. На место происшествия выехал аким области Айдарбек Сапаров, его первый заместитель Марат Тасмаганбетов, начальник департамента полиции, прокурор Тайыншинского района и руководитель управления госинспекции труда. По поручению главы региона создана специальная комиссия. Айдарбек Сапаров посетил семьи погибших.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В список комиссии, кто входит, проверьте, посмотрите. На место происшествия посмотрели, ночью были, мы тоже приехали. Нужно встретиться с родственниками, успокоить их, похороны на себя взять акиму района, вместе с предприятием. Все расходы предприятие на себя должно взять, потом дальше помогать семье, если какие-то расходы. Если кредиты, эти вопросы нужно решить помочь.



Дарья Пышмынцева