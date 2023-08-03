На eGov.kz стали доступны новые услуги по возврату ошибочно зачисленных сумм

Новые услуги по возврату ошибочно зачисленных сумм обязательных пенсионных взносов и социальных отчислений оказываются юридическим и физическим лицам, которые являются индивидуальными предпринимателями. Они доступны теперь на портале еGov.kz. Чтобы их получить, работодатель должен подать заявку. Заявление на возврат суммы направляет работодатель на тех сотрудников, на кого ошибочно были зачислены деньги. На одну заявку можно подать только до 10 сотрудников. Если сумма ушла большему количеству людей, то необходимо заполнить еще одну. По возврату излишне (ошибочно) уплаченных социальных отчислений процесс подачи заявки аналогичный, однако в этой услуге заявитель может за раз подавать на 20 сотрудников.



Камилла Карим